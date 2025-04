Styrtet fly manglet tanklokk

To menn omkom da flyet styrtet i Vinddalsvatnet tirsdag i forrige uke.

I forbindelse med hevingen av flyet viste bilder fra en undervannsdrone at lokket på drivstofftanken i venstre vinge manglet, skriver Havarikommisjonen på sine nettsider.

Tanklokket ble funnet på Flesland dagen etter ulykken, der flyet fylte drivstoff og tok av før det senere styrtet i vannet i Bjørnafjorden.

De to som omkom, var en instruktør og en elev som var under opplæring for å få rettigheter til å drive med akroflyging. Etter at de hadde gjennomført akroøvelser, kontaktet de lufttrafikktjenesten med en «mayday»-melding.

Der rapporterte de om motorbortfall og at de planla å nødlande i en innsjø.

Nå undersøker Havarikommisjonen om mangel på drivstoff kan være en årsak til at flyet styrtet.

– Det kan så langt ikke konkluderes med at drivstoffmangel medførte motorbortfall. Havarikommisjonen undersøker derfor motor og tilhørende systemer for å finne, eller utelukke feil, skriver de.

Kommisjonen har nå startet full undersøkelse av ulykken.