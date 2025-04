Prisveksten faller igjen – lavere strømpriser trakk veksten ned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Anders R. Christensen/NTB

– Strømprisene økte marginalt fra februar til mars i fjor, mens de falt betydelig i samme periode i år. Dette bidrar til å trekke tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen ned denne måneden, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I februar var den totale prisveksten på 3,6 prosent, som var en langt høyere prisvekst enn ventet. SSB understreker at økningen i februar i stor grad var drevet av prisene på strøm. Da var det en vekst i strømprisene, mens de falt på samme tid i fjor. I mars var effekten motsatt.

Prisvekst er et mål på hvor mye prisen på varer som mat eller klær, og tjenester som bussbillett eller frisør, har steget over tid.

Påskepriskrig kan bli viktig

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 17,0 prosent fra februar til mars og var med det 12,4 prosent lavere sammenlignet med mars i fjor.

Samtidig var prisveksten i mars, justert for avgiftsendringer og uten energivarer, på 3,4 prosent de siste tolv månedene. Det er likt som i februar.

Veksten blir ifølge Statistisk sentralbyrå blant annet holdt oppe av økningen i matvareprisene, som har steget med 8,6 prosent det siste året. Dette er en økning i tolvmånedersveksten på 1,0 prosentpoeng fra februar.

VG og Nettavisen skrev onsdag at priskrigen på påskevarer hos dagligvarekjedene var i gang.

Hvor langt ned dagligvarekjedene er villige til å gå, vil få konsekvenser for den videre prisveksten, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

– Vi kan si at vi ser fram til priskrig på matvareprisene til påske, da dette vil være viktig for den videre utviklingen for kjerneinflasjonen, sier Knutsen.

Lavere vekst i husleie

Husleie fortsetter å holde prisveksten oppe, men i mindre grad enn tidligere det siste året.

Tolvmånedersveksten for betalt husleie endte på 3,8 prosent i mars. Dette er den laveste endringen siden våren 2023.

– Relativt høy vekst i husleiene har vært med å holde den generelle prisveksten oppe over en lengre periode, men spesielt siden årsskiftet har bidraget gått ned, sier Espen Kristiansen.

– Ganske nøytralt for renta

Den høye prisveksten i februar var blant årsakene til at Norges Bank utsatte rentekuttet som tidligere var ventet i mars.

Rente- og valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea Markets mener de nye prisveksttallene er «ganske nøytrale» for rentebanen.

– Det er andre forhold som virker mer inn nå, som kronekurs og handelskrig. Den svake kronekursen kan påvirke prisene om cirka seks måneder fra nå av, og presse prisene oppover, sier hun til Dagens Næringsliv.

