Politisk pub blir podkast

I fjor høst starta Dagsavisen, Grünerløkka Ap og Tankesmien Agenda opp Politisk pub, en arena der «nabolaget» får møte politikerne som sitter med makta, i samtale og diskusjoner om både nasjonal og internasjonal politikk.

– Vi har prøvd å senke terskelen for folk til å bidra i den politiske debatten, møte politikerne og rett og slett bygge demokrati fra bunnen av, sier Dagsavisens sjefredaktør, Lars West Johnsen.

Finansminister Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre, sammen med ordstyrer og sjefredaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen, under onsdagens Politisk pub. (Jørn H. Skjærpe)

Vårens Politisk pub er allerede godt i gang. Til nå har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, digitaliseringsminister Karianne Tung og næringsminister Cecilie Myrseth måttet svare på spørsmål om barns trygghet i sosiale medier, hvordan sikre redaktørstyrte mediers overlevelse, og hva endrede vilkår for internasjonal handel vil bety for Norge.

Nytt i år er at politikermøtene også kan høres – via podkasten Politisk pub.

Pub og politikk på øret

Tre episoder ligger allerede ute. Fredag 11. april kan du også lytte til en Jens & Jonas-spesial.

– Onsdag hadde vi Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre på besøk. Da var det fullt hus på Carls på Carl Berner, 300-400 mennesker møtte opp. Det viser at demokratiet lever. Og det er viktig å vise, i vår tid, at engasjementet er stort, sier West Johnsen.

Sjefredaktøren er både glad for, og stolt over, at prosjektet nå gjøres enda mer tilgjengelig for folk.

– Prosjektet har fungert så fint, og nå tar vi steget ut og gjør det til en podkast, sier han, og fortsetter:

– Du kan ha det i øret, hvor enn du er. Du kan sitte på toget og høre på politiske diskusjoner.

– Håper folk bruker anledninga

Skulle du etter å ha hørt en episode få lyst til selv å få klarhet i noe, er det bare å dukke opp på neste arrangement. Det oppfordres du til, faktisk.

– Prosjektet er jo at man skal få møte makta, se dem, stille spørsmål. Vi håper folk bruker anledninga til å stille de spørsmåla man lurer på hva regjeringa tenker om, og hva makta gjør med, sier West Johnsen.

Neste Politisk pub blir 7. mai på Carls på Carl Berners plass i Oslo.

Podkastepisodene kan du høre på Dagsavisens nettsider, eller der du vanligvis hører podkast.

---

Politisk pub er en lavterskel møteplass for alle som er opptatt av samfunnsspørsmål. Arrangementet er åpent for alle.

Politisk pub er et samarbeid mellom Dagsavisen, Tankesmien Agenda og Grünerløkka Arbeiderparti.

---