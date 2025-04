Ny matsvinn-lov krever priskutt på mat nær utløpsdato

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er sunn fornuft at god mat skal i magen og ikke i søpla, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Han lanserte torsdag et nytt lovforslag som har til hensikt å få ned matsvinnet her i landet. Loven skal gjelde for virksomheter som produserer, omsetter og serverer næringsmidler i Norge. Den innebærer:

Krav om at dagligvarer, kiosker og lignende skal senke prisene og aktivt markedsføre næringsmidler som er i ferd med å gå ut på dato.

Krav om at matindustrien og grossistene skal iverksette tiltak for å donere overskudd av næringsmidler der det er praktisk mulig.

At private og offentlige virksomheter som produserer, omsetter eller serverer næringsmidler, skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger og tiltak for å redusere matsvinnet.

Loven, sammen med revisjon av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, vil kunne bidra til å redusere CO2-utslippene med over 1,2 million tonn fram mot 2030, ifølge statsråden.

– Å redusere matsvinn er høyt prioritert av regjeringen, og den nye matsvinnloven inneholder flere krav som skal bidra til dette. Dette er en viktig milepæl i arbeidet for å nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030, sier Sandtrøen.

