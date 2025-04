Nå kan pasienter få ja til medisiner Beslutningsforum har sagt nei til

– Fra og med nå – i det sekundet dette intervjuet offentliggjøres – kan pasienter ta kontakt med sin lege og søke om at de kan få medisinen de trenger, selv etter at Beslutningsforum har sagt nei til at medisinen skal frigis i Norge, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG.

Det var i fjor sommer at Vestre sa at han ville innføre den nye ordningen som åpner for at pasienter, etter en faglig og individuell vurdering, kan få livsviktige medisiner dekket. Det kan de få selv om det statlige organet Beslutningsforum har sagt nei til nasjonal godkjenning av den aktuelle medisinen.

Regjeringen understreker at det må være noe «klinisk eksepsjonelt» som gjør at man kan få ja.

– Det må være noe ved din situasjon og sykdom som er så spesielt at du kan bli vurdert individuelt. Det er en mulighet som norske pasienter ikke har hatt før, så det er en historisk endring som gjør at flere kan få hjelp til banebrytende medisiner, sier Vestre.

Pasientorganisasjonen LHL sier til NTB at det er en fantastisk nyhet at pasienter nå kan få en individuell vurdering.

– Dette kan bety forskjellen på liv og død. I ti år har alvorlig syke fått nei, nå får de endelig muligheten til å bli vurdert som mennesker – ikke bare som en del av et større system, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen.

