Mann døde etter brann på institusjon i Larvik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det var evakuering av beboere, og personen i den aktuelle leiligheten ble også hentet ut. Han døde dessverre på sykehuset av skadene han fikk av brannen, sier politiadvokat Edith Maria Smith til NRK.

Ifølge utrykningsleder Henning Aas i brannvesenet i Hvittingfoss skal det ha brent i stolen som mannen satt i.

Politiet sier at de ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med brannen, men Kripos er likevel koblet på for å finne årsaken til brannen.

Det var to personer i bygget da det begynte å brenne. Den andre personen kom seg uskadet ut av bygget.