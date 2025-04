KrF kan gå inn for forbud mot prideflagg i skolene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er KrFU som har fremmet forslaget om flaggforbud i skolegårder. Det begrunnes med at skoleledere skal slippe å måtte havne i en skvis, skriver Vårt Land.

– Vi ser år etter år at skoleledere kommer i en skvis hvor de må ta politisk og ideologisk standpunkt, og kan bli presset av foreldre og lærere til å ta ulike standpunkt. Derfor vil vi gjøre det lettere for skolelederne med å si prinsipielt at det kun skal være norske og samiske flagg i norske skolegårder, sier generalsekretær Ingrid Olina Hovland i KrFU til avisa.

– Vi ønsker at politikerne skal ta en generell avgjørelse om at politikk ikke har noe i skolegården å gjøre, sier KrFU-nestleder Constanse Borge.

KrFs landsmøte avholdes i Bergen fra 24. til og med 27. april.

For fire år siden stemte KrF for endringene i flaggloven som åpnet for prideflagg på offentlige flaggstenger.