Jødiske snublesteiner utsatt for hærverk: – Et sjokk å få vite at morfars stein var tilgriset

– Det var et sjokk å få vite at morfars snublestein var tilgriset, sier Sidsel Nachtstern til Dagsavisen.

Fik aldri møtt morfar

Hun er barnebarnet til Salomon Tomsinsky. En morfar hun aldri fikk møtt, og som døde i Auschwitz 1. desember 1942.

– Jeg har bare hørt om han, av min mor og mine tanter, sier hun stille.

Torsdag morgen fikk hun beskjed om at flere snublesteiner på Grünerløkka var vandalisert gjennom at noen hadde sprayet svart maling over snublesteinene.

– Jeg tok kontakt med Mats Tangestuen ved Jødisk museum og ba han sjekke om morfars snublestein var vandalisert, sier Sidsel Nachtstern, som selv bor i Tønsberg.

Sidsel Nachtstern, barnebarnet til Salomon Tomsinsky,. en av jødene som ble deportert til tyske dødsleire under krigen. (Privat)

– Jeg fikk raskt bekreftet at hans snublestein var en av de som var vandalisert, sier hun.

Også faren til Sidsel, typograf Moritz Nachtstern ble deportert med DS Donau, men overlevde, og kom hjem til Norge i 1945.

Moritz Nachtstern ble først sendt til Auschwitz, deretter overført til Sachsenhausen. I Sachsenhausen fikk han og de andre grafikerne i oppdrag å lage falske pundsedler som skulle brukes til å ødelegge Storbritannias økonomi.

Han var en av rundt norske 30 jøder som overlevde.

– Hans snublestein er i Brugata, og ble ikke vandalisert så vidt jeg vet, sier hun stille

I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 772 norske jøder deportert til tyske dødsleirer. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942, da i alt 529 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS Donau.

Salomon Tomsinsky var en av dem.

– Det er skummelt at noen sånt kan skje, og jeg håper politiet får fatt i de som har gjort det.

Hvem som kan stå bak vil hun ikke spekulere i.

– Men det er litt påfallende at det skjedde kort tid eter at NRK hadde vist intervjuet med den tidligere forstanderen i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, sier hun.

Nedgriset

Flere snublesteiner på Grünerløkka ble natt til torsdag nedgriset med svart maling. Steinene er satt ut til minne om norske jøder som ble drept under 2. verdenskrig.

– Jeg vil tro at dette er målrettet. De har gått på flere steiner som ligger på ulike steder, sier Mats Tangestuen ved Jødisk museum til NRK.

Museet har ansvar for de såkalte snublesteinene. Det var Avisa Oslo som meldte om saken først.

Museet mottok første melding om tilgrisingen klokken 7.30 torsdag morgen. Totalt ble det funnet sprayede steiner på fem ulike adresser.

Steinene kan bli ødelagt under snørydding om vinteren, men det er svært sjelden de opplever direkte hærverk, forteller Tangestuen.

– Det er trist at man skal gå til angrep på et minnesmerke over mennesker som ble drept for over 80 år siden, sier han, men legger til at han foreløpig ikke vil spekulere på hva som ligger bak.

Hyller lokalbeboerne

Samlingsforvalter Dag Kopperud ved Jødisk Museum sier at dette bare har skjedd én gang tidligere siden han begynte i jobben for åtte år siden.

Han vil også hylle lokalbeboerne på Grünerløkka som har engasjert seg i saken.

– Flere på Grünerløkka tar et ordentlig ansvar for steinene, og det varmer, sier han til Avisa Oslo

Museet vil nå melde saken til politiet. Kopperud ber folk som kommer over steinene, om å ikke prøve å vaske de selv.

– Vi har en mann som kommer til å fjerne malingen. Han er spesialist på dette, slik at det ikke blir noen skader på steinene.

– Uakseptabelt

Kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap), som har ansvar for våre nasjonale minoriteter, sier at hun blir opprørt over å lese om hærverket.

– Hver snublestein er et minnesmerke over et menneske som ble utsatt for nazistenes folkemord under andre verdenskrig, og de forteller om en mørk del av Norges historie. Det er trist og uakseptabelt at snublesteinene vandaliseres på denne måten, sier ministeren.

