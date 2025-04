Jødiske minnesteiner utsatt for hærverk: – Trist

– Jeg vil tro at dette er målrettet. De har gått på flere steiner som ligger på ulike steder, sier Mats Tangestuen ved Jødisk museum til NRK.

Museet har ansvar for de såkalte snublesteinene. Det var Avisa Oslo som meldte om saken først.

Vil ikke spekulere i motiv

Museet mottok første melding om tilgrisingen klokken 7.30 torsdag morgen. Totalt ble det funnet sprayede steiner på fem ulike adresser.

Steinene kan bli ødelagt under snørydding om vinteren, men det er svært sjelden de opplever direkte hærverk, forteller Tangestuen.

– Det er trist at man skal gå til angrep på et minnesmerke over mennesker som ble drept for over 80 år siden, sier han, men legger til at han foreløpig ikke vil spekulere på hva som ligger bak.

Hyller lokalbeboerne

Samlingsforvalter Dag Kopperud ved Jødisk Museum sier at dette bare har skjedd én gang tidligere siden han begynte i jobben for åtte år siden.

Han vil også hylle lokalbeboerne på Grünerløkka som har engasjert seg i saken.

– Flere på Grünerløkka tar et ordentlig ansvar for steinene, og det varmer, sier han til Avisa Oslo

Museet vil nå melde saken til politiet. Kopperud ber folk som kommer over steinene, om å ikke prøve å vaske de selv.

– Vi har en mann som kommer til å fjerne malingen. Han er spesialist på dette, slik at det ikke blir noen skader på steinene.

– Uakseptabelt

Kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap), som har ansvar for våre nasjonale minoriteter, sier at hun blir opprørt over å lese om hærverket.

– Hver snublestein er et minnesmerke over et menneske som ble utsatt for nazistenes folkemord under andre verdenskrig, og de forteller om en mørk del av Norges historie. Det er trist og uakseptabelt at snublesteinene vandaliseres på denne måten, sier ministeren.

