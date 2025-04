Joachim Triers nye spillefilm klar for Cannes: – En imponerende prestasjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Gitte Johannessen/NTB

Det ble klart torsdag formiddag, da Cannes-festivalen presenterte sitt program. Et rekordartet antall filmer, nær 3000 filmer fra en lang rekke land, var sendt inn for vurdering.

«Affeksjonsverdi», som er den norske tittelen, vises i Cannes fire år etter at «Verdens verste menneske» hadde verdenspremiere der – og hovedrolleinnehaver Renate Reinsve vant pris for beste kvinnelige skuespiller.

Nå vender Trier tilbake med sin nye film som har nettopp Reinsve i hovedrollen.

– Det er et veldig fint sted å vise filmen første gang. Det er mange mennesker der. Det er litt skummelt, men vi har fått det til før, så vi får håpe det går bra denne gangen også, sier Joachim Trier til NRK.

– Imponerende

– En imponerende prestasjon, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery om at «Affeksjonsverdi» er plukket ut til Cannes. Hun mener filmskapere som Joachim Trier setter Norge på kartet som kulturnasjon.

– Dette er også et signal om at det lønner seg å satse på norsk film, for nå leverer norsk bransje i verdensklasse, sa Jaffery.

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt er utrolig stolt over bragden, som hun mener befester Triers posisjon som en filmskaper i verdensklasse.

– Norsk film når stadig nye høyder for tiden, og nå inviteres Joachim Trier for tredje gang til hovedkonkurransen i verdens viktigste filmfestival.

Produsentene Maria Ekerhovd (Mer Film) og Andrea Berentsen Ottmar (Eye Eye Pictures) påpeker hvilket «utrolig trangt nåløye» det er for å komme gjennom i Cannes.

– Vi er både stolte og glade. Vi gleder oss til å vise filmen for et internasjonalt publikum – og ikke minst å dele den med publikum her hjemme til høsten.

Sterk konkurranse

Den norske filmskaperen skal konkurrere med blant annet Wes Andersons «The Phoenician Scheme», Jafar Panahis nye film «In Simple Accident», «Romeria» av Carla Simone, «The Mastermind» av Kelly Reichardt, Tarik Salehs «The Eagles of the Republic», «Nouvelle Vague» av Richard Linklater, Dardenne-brødrenes «Young Mothers» og «Eddington» av Ari Aster.

Triers film er ifølge omtalen «en nær, rørende og ofte morsom film om familie, minner og kunstens forsonende evne». Trier har skrevet manuset sammen med sin faste makker Eskil Vogt.

Renate Reinsve har selskap på rollelisten med Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Hollywood-stjernen Elle Fanning og Jesper Christensen.

Stellan er filmfaren

Filmen utspiller seg dels i Oslo og er hans sjette spillefilm. I februar, da Trier mottok Oslo bys kulturpris, røpet han at han satt og klippet filmen – som dermed er klar for visning i Cannes neste måned.

I filmen følger vi skuespilleren Nora (Renate Reinsve) og hennes søster Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) når deres eksentriske og karismatiske far, Gustav (Stellan Skarsgård), plutselig dukker opp i livene deres igjen etter langvarig fravær. Gustav var engang en kjent filmregissør og tilbyr nå Nora hovedrollen i hans nye film, men å jobbe med sin far er det siste hun kunne tenke seg.

Filmen har norsk kinopremiere 12. september 2025.

