Forslag til forenklingstiltak i byggnæringen skal være klart i mai

Forslagene skal være klare allerede i mai, opplyser Kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding.

– Skal vi nå regjeringens mål om 130.000 boliger innen 2030, trenger vi et felles krafttak for å få fart på boligbyggingen. Vi trenger å få på plass en liste over tiltak raskt, sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Arbeidsgruppen skal lage en liste med konkrete innspill til forenklinger, og arbeidet skal koordineres av NHO Byggenæringen.

For eksempel skal gruppen se på om det er mulig å forenkle krav fra sektormyndigheter som bidrar til unødig detaljerte arealplaner, krav i byggteknisk forskrift (TEK17), tekniske krav i annet regelverk eller kommunale krav.

Byggenæringen er hardt rammet av økonomisk dårlige tider, og boligbyggingen har falt til et historisk lavt nivå. Det har ført til at bransjen har bedt om krisepakker og tiltak for å få bukt med situasjonen.

