Flere kvinner får svangerskapsdiabetes

Andelen kvinner som får påvist svangerskapsdiabetes, har økt fra 4,5 prosent i 2015 til 7,4 prosent i 2024, opplyser FHI.

– Ved påvist svangerskapsdiabetes må kvinnene følges tettere i svangerskapet, spesielt de som starter med medisin mot sykdommen. I internasjonal litteratur anslås det at mellom 15 og 30 prosent av kvinnene med svangerskapsdiabetes må behandles med insulin. Når flere nå får påvist diagnosen, fører det også til mer belastning på fastleger og jordmødre som følger opp kvinnene, sier overlege Liv Cecilie Vestrheim Thomsen i Medisinsk fødselsregister ved FHI.

Svangerskapsdiabetes kan øke risiko for type 2 diabetes, samt fedme og metabolsk sykdom hos mor og barn senere i livet.

Kjente risikofaktorer for å utvikle svangerskapsdiabetes er høy kroppsmasseindeks (KMI) ved graviditet, etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika eller tidligere fødsler av barn som veide over 4,5 kilo.

– De fleste kvinner legger på seg i løpet av en graviditet, noe som er naturlig og riktig biologisk sett. For å få lavest mulig risiko for mor og barn er det likevel anbefalinger som gjelder for hvor stor vektøkning en gravid kvinne skal ha i svangerskapet, sier Thomsen.

