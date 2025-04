Brannen i Drammen fortsetter å spre seg

I en oppdatering klokken 19.05 melder politiet at brannen fortsetter å spre seg.

– Utsatte boliger med tanke på spredningsfare bør evakuere seg selv og melde seg for politiet på stedet. Kommunens kriseledelse er varslet, skrev politiets operasjonsleder, Eskil Hagen Olsen, i politiloggen klokken 18.41.

Politiet meldte om brannen klokken 18.12.

– Vi er på Landfalløya etter melding om brann. Brannvesenet har kommet til stedet. Det brenner i et gammelt trebygg, som er et båthus. Brannen har spredd seg til et hus. Evakuering av naboboliger pågår. Det er fare for videre spredning.

– Det er full overtenning og fare for spredning. Det sier Arild Reinertsen ved Sør-Øst 110-sentralen til VG.

Han sier til VG klokken 18.08 at brannvesenet nettopp har ankommet og har begynt slukningsarbeidet.

– Det er ikke kontroll.

Ingen personer per nå er meldt savnet eller skadet, ifølge politiet. Vinden blåser retning Drammen sentrum.

Beboere i området bes holde vinduer lukket og stenge ventilasjon for å unngå å få røyk inn.

