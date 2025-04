Vil fjerne strømselskapene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

LO-mener det må ryddes opp i sluttbrukermarkedet for strøm.

Altfor mange har uforutsigbare og høye strømregninger, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Spørsmålet er om strømselskapene egentlig trengs, sier hun til FriFagbevegelse.

Det samme spørsmålet stiller også LOs «strøm-ekspert», Are Tomasgard.

Et statlig selskap

Tomasgard mener Arbeiderpartiet nå tar grep om et uoversiktlig strømmarked, ved å innføre Norgespris.

Men det får også en annen konsekvens.

– Det gjør at strømselskapene blir enda mer overflødige. Hva skal de gjøre utover å sette høye påslag og lage apper, spør Tomasgard seg.

Han mener strømselskapene hele tiden ser etter nye måter å tjene penger på, og at dette av erfaring særlig går ut over sårbare grupper.

– Forbrukerne bør i det minste ha et statlig selskap for de som er lei denne bransjen.

300 ulike valg

For det er mye å holde styr på i strømdebatten.

Kraftselskap produserer kraft og selger den til børsen.

Nettselskap transporterer kraften fra produsent til forbruker.

Et strømselskap kjøper kraft ut av børsen og selger det til deg og meg. Prisen de betaler er den samme innen hvert strømområde.

Det er strømselskapene LO her angriper.

– Det er de som skal selge strømmen som pakker det inn i mange så forskjellige produkter. Opp mot 300 forskjellige produkter som gjør det hele veldig uoversiktlig for kundene. Men de konkurrerer ikke på strømprisen. Strømprisen er lik for alle i samme prisområde, poengterer Tomasgard.

Derfor er det stort sett administrasjonskostnadene som er det eneste de kan konkurrere på.

Les også: Vikarbruk i helsevesenet: – Det er sløsing av skattebetalernes penger

Forvirrer forbrukerne

En fersk rapport fra Tankesmien Agenda slår fast at markedet er uoversiktlig, ulogisk og langt på vei basert på å forvirre forbrukerne.

Nesten 4 av 10 er redd for å tape penger dersom de ikke er aktive i strømmarkedet.

Nesten 9 av 10 synes det er statens jobb å levere rimelig strøm.

Mer enn 7 av 10 skulle ønske de slapp å bruke tid og krefter på å sammenligne strømselskaper.

Folk taper tusenvis av kroner i året på å velge feil avtale på nøyaktig den samme strømmen.

– Det er uakseptabelt, sier Peggy Hessen Følsvik.

Les også: Høyre og Sp slo i hjel hverandres forslag om kutt i lakseskatten

Dyrt å velge feil avtale

Rapporten viser også at mange selskap konkurrerer i å selge dårlige og dyre tilleggsprodukter, framfor å konkurrere på lavere priser.

Selv om selskapene selger nøyaktig det samme produktet kan det raskt koste opp mot 6000 kroner i året å velge feil avtale.

En fastpris på 40 øre kWh pluss moms svarer ut flere av disse problemene og bekymringene knyttet til strømmarkedet, slår LO fast.

Men overføringer til husholdningene, og Norgespris, løser ikke hele problemet.

– Det trengs bedre regulering og mer tilsyn med strømsalgselskapene for å rydde opp i denne bransjen, er beskjeden fra Peggy Hessen Følsvik.

Les også: Høye strømpriser truer jobben til Bård: – Gi oss tilbake vårt største fortrinn

– Vi trenger strømselskap

Jan Magne Bae er bransjedirektør for marked i Fornybar Norge. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra LO.

– Vi trenger strømselskap, sier han ettertrykkelig.

– De selger strøm til over tre millioner sluttbrukere i Norge. De kjenner kundene godt og kan gi gode råd. Og de sørger for innkjøp og at markedet til enhver tid er i balanse, sier han til FriFagbevegelse.

I tillegg mener han selskapene har en viktig rolle som motpart i markedet, siden de kjøper inn strømmen og må gjøre opp kraftbørsen på daglig basis.

De kan også tilby fastpris – noe et nettselskap ikke kan. De tilbyr også en rekke tjenester innen blant annet smart forbruk, varmestyring, ladetjenester og egenproduksjon av solenergi.

– Dette er oppgaver det er vanskelig for et nettselskap å gjøre uten betydelig økning i nettleia, sier han.

Les også: Riksrevisjonen: Bedrifter reserverer strømkapasitet uten å bruke den

Vil luke ut de useriøse

Bae poengterer at det er stor konkurranse blant strømselskapene og en rekke aktører i Norge.

Men han innrømmer at det selskaper som har fått kritikk for blant annet salgsmetoder og avtaletyper, selv om de aller fleste er ryddige og hederlige.

– Fornybar Norge tar dette på største alvor, og vi er i tett dialog med myndighetene.

Bae viser blant annet til en bransjestandard for spotprisavtaler som gjør det enklere å sammenligne ulike strømavtaler.

– Også vi ønsker strenge krav til selskapene, slik at vi unngår uønsket praksis. For næringen er det også viktig å luke ut useriøse aktører, sier han.

Les også: Nei til ett års permittering: – Jeg ble lyn forbanna (+)

Les også: – Har fått selvtillit og disiplin av sommerjobben (+)