Vestre skrur på fastlegeordningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Fastlegeordningen er ikke lenger i krise, og vi nærmer oss at alle som ønsker det, får fastlege. Men vi er ikke i mål ennå, sa Vestre (Ap) da han onsdag la fram deler av fastlegereformen.

Reformen består av 13 hovedgrep. Mye handler om finansieringsordninger og takstsystem.

Vestre foreslår å øke andelen som basistilskuddet utgjør i fastlegenes omsetning, og han vil forenkle takstsystemet.

Skal treffe arbeidsbelastning bedre

Fastlegene får hver måned et tilskudd for hver pasient de har på listen sin – et basistilskudd. I løpet av de neste tre årene bør dette øke med 10 prosentpoeng, foreslår helseministeren.

Resten av fastlegens omsetning kommer fra egenandel og takstrefusjon, altså tjenester som fastlegen yter, som laboratorieanalyse, småkirurgi, legemiddelgjennomgang og annet.

Vestre sier at omleggingen skal skje gradvis og forsiktig. Målet med omleggingen er at det samsvarer bedre med arbeidsbelastningen på den enkelte leges liste.

Endringen legger også til rette for mer oppgavedeling på fastlegekontorene, ifølge helseministeren.

Savner tiltak som involverer sykepleierne

Norsk Sykepleierforbund savner imidlertid tiltak som går på sterkere involvering av sykepleiere og mer oppgavedeling som kan frigjøre tid for legene. Det åpnes heller ikke for at sykepleiere kan delta mer i konsultasjoner med pasienter, mener forbundsleder Liv Sverresdatter Larsen.

Erfaringer fra kommuner som har ansatt sykepleiere og spesialsykepleiere ved legekontor, viser gode resultater, der pasienter med kroniske lidelser får styrket oppfølging, påpeker hun.

– Vi mener det nå trengs politiske tiltak som understøtter dette arbeidet og gir rom for en mer helhetlig og bærekraftig organisering av helsetjenestene i kommunene, noe vi savner i denne stortingsmeldingen, sier Larsen.