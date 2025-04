To biler totalskadet i brann i Oslo – mann pågrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Basert på undersøkelser rundt vedkommende, samt omstendighetene rundt dagens hendelse, er han besluttet pågrepet og kjøres til arresten, skriver operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo politidistrikt i politiloggen.

Politiet møtte på den pågrepne mannen i nærheten av åstedet.

– Det tas sikte på å avhøre ham i løpet av morgendagen, skriver Langfeldt.

Politiet meldte like før klokken 1.30 at det brant i en bil på Haugerud, som ligger øst i Oslo. Brannen spredte seg så til ytterligere én og to biler.

Langfeldt fortalte til NTB at bilene sto parkert langs en gate. Det var spredningsfare til enda flere biler, men brannvesenet fikk slukket brannen rundt klokken 2.

Det var vitner i området som varslet politiet om brannen. Naboer hørte også høye smell, noe Langfeldt forklarte at var dekkene på bilene som eksploderte.

Det var ikke spredningsfare til andre bygg, men naboer ble bedt om å lukke vinduer på grunn av mye røyk i området.