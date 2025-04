Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det tar prisen opp fra 6,6 kroner per liter i planlagt gjennomsnittlig engrospris, til 6,93 kroner, skriver Nationen.

Prisøkningen er på 5 prosent.

Tine har fått i oppgave å bestemme prisutviklingen på melk to ganger i halvåret, etter at Stortinget i fjor vedtok at målprisordningen skulle avvikles.

Prisene som fastsettes av Tine får følger både for kundene som betaler, men også i form av betaling til melkebøndene.