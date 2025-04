Staten krever 13,3 milliarder kroner fra Helge Ingstad-verftet

Forsvarsdepartementets beløp er basert på prisen av ny fregatt, hevingen av skipet, og en rekke fradrag, skriver Teknisk Ukeblad.

I august 2024 ble det kjent at Forsvarsdepartementet saksøker Navantia. Det spanske verftet bygde de fem fregattene i Fridtjof Nansen-klassen, også KNM Helge Ingstad, som kolliderte med et tankskip og sank utenfor Øygarden natt til 8. november 2018.

Fregatten fikk en stor flenge i skroget, og en uke etter ulykken sank den. I mars 2019 ble den hevet, og vraket ble senere hogget opp.

Forsvarsdepartementet mener ikke at Navantia har noe ansvar for selve kollisjonen eller skadene fartøyet fikk, men det er også alt partene er enige om. Fra norsk hold anføres det at fregattens konstruksjon bidro til at den gikk tapt. Det pekes blant annet på hule propellakslinger, som gjorde at vann kunne strømme mellom vanntette seksjoner i skipet. Tilsvarende spanske fregatter bygd av Navantia har en litt annen, vanntett konstruksjon.

Verftet mener på sin side at problemstillingen ble avdekket før ulykken, men at dette ikke ble fulgt opp.

Advokat Ole Kristian Rigland hos Regjeringsadvokaten sier målet fortsatt er å bli enige gjennom mekling. Dersom det ikke lar seg gjøre, begynner rettssaken 23. september.

