Nordmenn er positive til politibevæpning

– Jeg synes det er trist at det er sånn, men nå har kriminalitetsbildet og situasjonen utviklet seg slik at det er nødvendig å si ja til generell bevæpning i politiet, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) til Aftenposten.

En ny meningsmåling viser at 56 prosent av befolkningen er positive til generell bevæpning av politiet. 27 prosent er negative, mens resten er usikre. Meningsmålingen er utført av Respons Analyse for VG og Aftenposten.

– Det er et uttrykk for at folk ønsker trygghet, og at politiet skal bidra med det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Ifølge tallene er menn noe mer positive til bevæpning enn kvinner. Frps velgere er klart mest positive til bevæpning, mens SV, Rødt og MDGs velgere er minst positive.

Et klart flertall av partiene på Stortinget vil nå si ja til generell bevæpning av politiet etter at både Høyre, Ap og Sp i år har snudd. Frp har lenge vært for.

Stortinget vil ta stilling til forslaget senere i vår.

