Nordea-sjefstrateg tror Trump har gitt etter for press

– Jeg tror presset fra amerikansk næringsliv har vært enormt, og at noen av hans rådgivere har hatt en stor innflytelse. Dette har vært katastrofalt for amerikanske selskaper. En Iphone kan bli 50 prosent dyrere dersom tolltiltakene fører fram, sier Bruce til Dagbladet Børsen.

– Markedsreaksjonen viser bare at det er tollpolitikken som er problemet. Han har ikke kastet kortene, men det er ingen tvil om at han gjør det fordi alle har skreket til ham at dette er idioti, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv.

Børsene i USA gikk til værs da Trump onsdag kunngjorde tollpause på 90 dager.

– Dette blir opplagt tolket positivt i aksjemarkedene, og som reagerer med å fly til himmels. Rykter om dette førte også til store bevegelser tilbake på mandag, og dette kan tolkes som et tegn på at han kanskje trekker seg noe på tollen – at de negative reaksjonene i markedene ble for mye, sier Bruce.

Andreassen mener at tollpausen bare er et pusterom.

– Dette er ikke slutten på tolltragedien, for det er ikke slik at han etter 90 dager vil si at alt han har sagt og ment om toll i 50 år er feil. Det sier han ikke, det blir ikke utfallet, men dette gir et pusterom, sier Andreassen.