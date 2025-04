Nok et markant fall på Oslo Børs – ned over 2 prosent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter at Kina kunngjorde motsvaret på Trumps toll tidligere onsdag, falt oljeprisen ned til under 60 dollar fatet for første gang siden februar 2021.

Markedsuroen har preget den oljetunge børsen i Oslo gjennom dagen, og i løpet av den siste uken har hovedindeksen på Oslo Børs mistet rundt 10 prosent av verdien sin.

Oljeselskapene Equinor, Aker BP og Vår Energi falt alle på børsen i dag og var ned henholdsvis 5,6 prosent, 4,5 prosent og 5,6 prosent ved børsslutt onsdag.

Av de andre mest omsatte aksjene på børsen er Kongsberg Gruppen ned 1,9 prosent, DNB Bank ned 1,8 prosent, og Norsk Hydro ned 4,21 prosent.

Kina kom med toll-svar

I forrige uke kunngjorde USAs president Donald Trump tollplanen sin, noe som har skapt kaos i markedene.

Kinas motsvar onsdag kommer etter at USA allerede har innført 104 prosent toll mot det østasiatiske landet. Kina øker altså tollsatsen på amerikanske varer med 50 prosent, som kommer på toppen av de 34 prosentene som allerede var varslet.

Totalt øker Kina dermed tollsatsene på amerikanske varer til 84 prosent.

Uro i Europa

Markedsuroen preget også de toneangivende børsene i Europa. FTSE 100-indeksen på London-børsen falt 2,8 prosent etter beskjeden fra Kina. Dax-indeksen i Frankfurt og CAC 40-indeksen i Paris falt begge 2,5 prosent.

I USA, som startet handelen et par timer etter tollbeskjeden fra Kina, har handelen vært noe mer blandet. Dow Jones-indeksen falt, mens Nasdaq-indeksen gikk opp over 1,5 prosent da aksjehandelen begynte i New York onsdag.