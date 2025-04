Michael Krohn klar med ny akustisk skive

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Michael Krohn, den legendariske frontmannen i Raga Rockers, har meldt sin ankomst til sjappa for å signere en ny plate som overraskende dukket opp, melder Big Dipper.

Albumet «Soarè Noir» har Krohn spilt inn sammen med Geir Bratland, alias Gerlioz, som spiller keyboard og synth i band som Dimmu Borgir, God Seed og Apoptygma Berzerk. Det er snakk om et akustisk livealbum med låter håndplukket av Krohn – akustiske, neddempede versjoner fra Raga Rockers, Easy Riders, Kjøtt og Krohns solokarriere.

– Fra 2015 til 2020 spilte Geir Bratland og jeg en håndfull konserter rundt omkring i landet, Geir på piano og jeg på vokal. Noen av konsertene ble tatt opp, forteller Michael Krohn og sikter til opptak fra Røverstaden i 2019 og Sentralen i 2020 i regi av Christer Falcks kronerullingsprosjekt.

– Som den observante lytter vil høre, er ikke disse versjonene uten plett og lyte, men har en stemning og et uttrykk som gjør at jeg synes de har eksistensberettigelse likevel, avrunder Krohn.

Raga Rockers-legenden skapte nylig overskrifter da han meldte at det var slutt for ham som rockevokalist på konserter. Til Egon Holstads musikkpodkast «Feedback» fortalte Krohn at han har fått kols og astma, og sliter med halvert lungekapasitet.

– Å stå og synge rock i 60–70 minutter klarer jeg ikke mer, sa Krohn, som heretter trakterer rytmegitar mens Ivar Eidem, kjent fra Matchstick Sun i sin tid, tar over mikrofonen på konserter.

– Røyk er ikke så kult, skrev Krohn i kommentarfeltet til et røykebilde av seg selv på Facebook.