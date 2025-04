Helsemyndigheter: Minst 20 drept i israelsk luftangrep mot boligblokk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge helsepersonell på bakken er også mange mennesker såret i angrepet, som rammet en boligblokk på flere etasjer i en østlig forstad til Gaza by nord på Gazastripen. Talsperson for Gazas sivilforsvar, Mahmud Bassal, opplyser at minst 40 mennesker er såret.

Ifølge Al Jazeera er de fleste av ofrene kvinner og barn, og flere mennesker er fortsatt savnet i ruinene av den utbombede bygningen.

Al-Ahli Arab-sykehuset, hvor sårede har blitt brakt etter angrepet, har akutt behov for bloddonasjoner da blodlagrene deres er i ferd med å bli tømt, ifølge kringkasteren.

Den israelske hæren (IDF) har foreløpig ikke kommentert angrepet, men beordret i forrige uke innbyggerne i Shejaiya til å forlate området. IDF sa den gang at deres styrker hadde som hensikt å operere mot militante krigere i området.