Frp og SV uenige om hvordan de kan stoppe Melkøya-elektrifisering

Frps stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt sier til NRK at partiet ikke kommer til å støtte SVs siste forslag og alternativ til elektrifiseringen.

– Ikke sånn som det ser ut i dag, med tanke på at det er en såpass kostbar løsning, som vil medføre at skattebetalerne får en betydelig regning etter SVs forslag, sier han.

SV mener at Equinor må bygge et anlegg for karbonfangst og lagring. Partiet håper på støtte fra Frp.

Det er ikke Frp interessert i.

– Vi ber om at det skal etableres et gasskraftverk i tilknytning til Melkøya, for å kunne både være i beredskapshensynet og forsyne kraft til annen næring i Finnmark. Jeg hadde håpet på at SV ville støtte det, sier han.

SV mener at Frps forslag vil gi innbyggerne i Finnmark dyrere strøm.

Trolig vil regjeringen få viljen sin om at elektrifiseringen skal gjennomføres som planlagt. Ap har støtte fra Høyre, men også KrF og delvis Venstre, for å forsyne Melkøya med strøm fra fastlandet.

I mai skal Stortinget behandle innstillingen til energi- og miljøkomiteen.