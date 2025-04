Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nødetatene har rykket ut til Værnes lufthavn. De hadde mottatt et mayday fra et fly som skulle til Stavanger. Meldingen til de var at de hadde en drivstofflekkasje. Flyet har nå landet på Værnes, skriver operasjonsleder Bjørn Rune Sellgren i politiloggen.

Ifølge flysporingstjenesten Plane Finder var flyet av typen Embraer.

Politiet meldte om nødlandingen klokken 17.25.