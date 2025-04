Flere unge i jobb med regjeringas garanti: – Skaper tillit

– NAV kan virke veldig skummelt, med tanke på alt som har stått i mediene. Men de unge får et helt annet bilde av NAV når de kommer inn her.

Det sier Shakeeb M. Hussain. Han jobber som kontaktperson for unge i Nav Nittedal. De siste årene har jobben han gjør vist seg å være en essensiell del av å få flere unge ut i arbeid.

Mer tilpassa oppfølging

I 2023 satte regjeringa i gang Ungdomsgarantien, et NAV-tiltak som skulle bidra til at flere unge i «faresonen» ikke falt utenfor og ble varig uføre. Dette skulle skje gjennom en større satsing på faste kontaktpersoner, som ville bidra til tidligere og mer tilpasset oppfølging, finansiert av ekstra midler over Navs post på statsbudsjettet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har tall som viser at flere unge får hjelp fra NAV til å komme i jobb, som følge av denne garantien. Sammenlignet med 2023, deltok i gjennomsnitt 2600 flere unge i et arbeidsmarkedstiltak i 2024.

– Ungdomsgarantien handler om skreddersøm, at unge mennesker skal få tidlig, tett og tilpassa oppfølging, for det vet vi at er det som virker. Mange jeg snakker med som har kommet i kontakt med NAV, og fått den oppfølgingen, har veldig positive opplevelser med det, sier arbeidsminister Tonje Brenna.

Hun var tirsdag på besøk på Coop Mega på Mosenteret i Nittedal, for å snakke med unge som har kommet i fast og full jobb gjennom Ungdomsgarantien.

– Noen trenger bare hjelp til å skrive en CV, andre trenger omfattende støtte for å i det hele tatt ha selvtillit til å se for seg selv i jobb. Andre igjen trenger å få lagt et løp i kombinasjon med å fullføre videregående skole, og få kontakt med arbeidsgiver. Det er et ganske bredt oppdrag NAV har.

Arbeidsminister Tonje Brenna fikk omvisning i ferskvaredisken på Coop Mega Nittedal, under et besøk tirsdag. (Ylva Lie Bjerke)

– Skaper tillit

Shakeeb M. Hussain og teamet han jobber med, følger opp rundt femti unge gjennom programmet i Nittedal kommune. Dem han er kontaktperson for, kan være alt fra unge med helserelaterte utfordringer, til helt vanlige, unge arbeidssøkere.

– Vi følger opp ut i fra hvilken situasjon de er i. Ungdomsgarantien garanterer tett oppfølging, og kartlegging av sitasjonen til ungdommen.

Det gir også ungdommen forutsigbarhet og tillit, mener han.

– På den måten kan vi skape gode relasjoner og gjensidig tillit. Samtidig får vi høre ungdommenes perspektiver og se hva de trenger hjelp til. Vi kommer i kontakt med dem på en helt annen måte, sier Hussain.

– På hvilken måte har denne satsinga gjort en forskjell?

– Det har bidratt til at ungdommen, gjennom egen medvirkning, klarer å bygge egen fremtid med tiltak som faktisk kan gjøre en forskjell for vedkommende, enten det er via veiledning til utdanning, eller til jobb. De jeg følger opp viser tegn til at de er godt ivaretatt og har tillit til NAV.

Hussains arbeid er tett knyttet til det Lene Teksum, jobbspesialist i Nav Nittedal, gjør.

– Arbeidet til Shakeeb som kontaktperson i Nav, er forløpet, han koordinerer tjenester inn til våre tiltak. Jeg er jobbspesialist i et tiltak som heter Arbeid med støtte. Når kandidater kommer til meg, jobber vi etter en metodikk kalt «Support to employment». Det begynner med innledende kontakt og samarbeidsavtale, og så karriereplanlegging. Så reiser jeg ut for å finne en jobb til disse deltakerne, etter deres drømmer, mål og ønsker. Om noen står og stagnerer litt, er en stor del av min hverdag å være på farten og undersøke bedrifter som kan passe dem, sier Teksum, og fortsetter:

– I tilfeller der utfordringene er helserelatert, har jeg fokus på å finne de arbeidsgiverne som kan tilrettelegge for disse, for at kandidatene kan stå i jobb. Hensikten er at de skal finne jobb, stå i den, og få en varig tilknytning til arbeidslivet. Da blir det siste trinnet opplæring og trening på eller utenom arbeidsplass. Så kan vi følge dem i inntil tre år.

Satser videre på ungdom

Med gode erfaringer og vind i seilene, planlegger regjeringa å satse videre på å få unge i arbeid.

– Vi har planlagt et nytt ungdomsprogram som skal sikre unge som står utenfor inntekt mens de kommer i aktivitet. Vi vil prøve å få tak i de som ellers hadde søkt seg mot uføretrygd, men som kanskje ikke nødvendigvis er syke nok til at det er det riktige, forteller arbeidsminister Brenna.

---

Det nye Ungdomsprogrammet:

Prioritert innsats i Nav til unge mellom 16 og 30 år. Blant annet flere ungdomsveiledere på Nav-kontorene.

En ny ungdomsytelse uten at nedsatt helsetilstand er et inngangsvilkår.

Forsøk med fireårig lønnstilskudd for utsatte unge.

Et nytt rekrutteringsprogram for unge til helse- og velferd.

---

Regjeringa ønsker også å endre reglene for hvilke målgrupper Nav kan nå, slik at de kan treffe unge helt ned i 16-årsalderen.

– Det vi vet, er at når man er ung går tida veldig fort. Hvis du da først står utenfor fra du er 17 til 22, er det fem veldig verdifulle år, som betyr mer for den som er 20 enn den som er 40, sier hun.

I 2021 beregnet Arbeids- og velferdsdirektoraten på hvilken samfunnsøkonomisk gevinst som ligger i at en mottaker av arbeidsavklaringspenger i 20-åra kommer i arbeid, fremfor å motta uføretrygd. Det kom til at det i gjennomsnitt kan bli inntil 6,4 millioner kroner per person gjennom livet.

«Dersom 1 000 unge kommer i arbeid i stedet for å bli stående varig utenfor, kan gevinsten dermed utgjøre 6,4 milliarder kroner. Reduserte utgifter til uføretrygd og økte skatteinntekter vil i så fall samtidig gi en betydelig styrking av offentlige budsjetter», skriver regjeringa på sine nettsider.

