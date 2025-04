Byrådet vil innføre ny skriveprøve i Osloskolen

– Det aller viktigste elevene lærer i skolen er å lese, skrive og regne. Vi vet at lese- og regneferdighetene går ned, men hvor gode elevene er til å skrive, vet vi mindre om. For at lærerne skal kunne gi bedre undervisning må de kjenne skriveferdighetene til elevene, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H), i en pressemelding.

Til høsten vil et utvalg skoler teste skriveprøver på 5. og 8. trinn. Målet er at slike prøver blir obligatoriske på alle Osloskoler.

Prøven er lagd av Skrivesenteret ved NTNU for å kunne danne et nyansert bilde av elevenes skrivekompetanse.

I dag finnes det en rekke kartleggingsprøver og nasjonale prøver i skolen, men skriving måles først i norskeksamen på 10. trinn.

– Skriving som grunnleggende ferdighet må prioriteres høyere. Nå får vi gode kartleggingsverktøy inn i Osloskolen, og jeg mener dette også bør vurderes å innføres som nasjonale prøver, sier Midtgarden.