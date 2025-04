Næringsministeren i Kyiv for å undertegne frihandelsavtale

Det var VG som først skrev om besøket som skal bidra til å styrke næringslivssamarbeidet mellom Norge og Ukraina.

– Det er viktig for vår felles sikkerhet at Ukraina lykkes i sin forsvarskamp. For å møte de enorme behovene i Ukraina må det legges til rette for økt aktivitet og investeringer fra privat sektor, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NTB.

– Vårt hovedbudskap er at Norge og norsk næringsliv ønsker å bidra sterkt til Ukrainas frihetskamp her og nå, og til å gjenoppbygge landet etter at krigen er over, sier hun.

Statsråden skal signere den nye frihandelsavtalen med Ukraina, møte norsk og ukrainsk næringsliv og ha politiske møter.