Stjernespekket gallamiddag på Slottet for Islands president

I talen under middagen understreket kong Harald blant annet viktigheten av allierte i en vanskelig tid.

– Det kjennes godt å være blant venner som vi deler verdier, historie, interesser og verdensanskuelse med. I turbulente tider er det viktig å stå fast ved våre grunnleggende verdier: De demokratiske prinsippene, og rettssystemet vi bygger våre samfunn på, sa kongen.

– Vi må ta godt vare på vennskapene våre. Vi trenger venner og allierte. Våre to land er allierte i Nato. Vi samarbeider i FN, og vi er naboer her i det nordatlantiske området.

Islands president Halla Tómasdóttir holdt tale før gallamiddagen på Slottet. (Fredrik Varfjell/NTB)

Spøkte med prinsessen

Kongen benyttet også talen, hans første i år, til å spøke med barnebarnet, prinsesse Ingrid Alexandra.

– I 2004, da denne unge damen, prinsesse Ingrid, bare var fem måneder gammel, var hun med sine foreldre på sitt aller første offisielle utenlandsbesøk – til Island.

– På grunn av alle de gode minnene hun har fra dette besøket, var det helt naturlig at dette skulle bli det første statsbesøket hun deltar i. De sterke båndene mellom våre to land er altså sikret for fremtiden, sa kong Harald til latter fra gjestene.

Prinsesse Ingrid Alexandra under gallamiddag på Slottet i forbindelse med statsbesøket til det islandske presidentparet. (Fredrik Varfjell/NTB)

Prinsessen var ikledd en lyseblå kjole som kronprinsesse Mette-Marit har brukt flere ganger, blant annet i bryllupet til kronprinsesse Victoria av Sverige i 2010, skriver NRK.

Illebefinnende

Under middagen ble det også tilløp til dramatisk. Midt under talen sin stoppet nemlig president Tómasdóttir opp mens hun stirret bekymret ut i rommet. TV-bilder viste også flere gjester som snudde seg og stemmer og hvisking i salen.

Den islandske presidenten vendte seg deretter til kong Harald og spurte om hun kunne fortsette talen, noe kongen nikket bekreftende til.

Overfor TV 2 opplyser pressekontakt Sara Svanemyr ved Slottet at hendelsen skyldtes en medisinsk hendelse.

– Det går bra med vedkommende, som fikk et illebefinnende, skriver Svanemyr i en SMS til kanalen.

Mange idrettsstjerner

196 personer var samlet på Slottet tirsdag kveld, blant dem idrettshelter som Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug, brødrene Johannes og Tarjei Bø og Jarl Magnus Riiber.

Også politiske topper som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Venstre-leder Guri Melby, kulturminister Lubna Jaffery (Ap), utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), Oslo-ordfører Anne Lindboe (H) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) var til stede.

Gjestene fikk servert asparges med ramsløkmajones og sikrogn og kamskjell til forrett, andebryst med potetpuré, brokkolini og grillet squash til hovedrett og hvit sjokolade med bringebær og bergamott til dessert. Det opplyser Slottet i en pressemelding.