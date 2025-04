Regelrådet kritiserer regjeringen om norgespris

Av Steinar Schjetne/NTB

– Regelrådet mener det burde vært vurdert om forslaget kan føre til høyere og mer variable strømpriser, og høyere pristopper, og gjennom det påvirke norsk næringsliv, skriver rådet i en uttalelse om norgespris-forslaget.

Strømprisordningen skal gi husholdninger en fastpris på 40 øre per kilowattime hele året. Moms, nettleie og andre avgifter kommer i tillegg. Husholdninger kan fortsatt velge å ha en vanlig strømavtale med strømstøtte.

Men målene med den kan ikke nås til en relativt lav kostnad for næringslivet, mener Regelrådet.

Rådet er vaktbikkja i forvaltningen som sørger for til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

Kritisk på flere punkter

– Virkningen norgespris kan få på strømpriser og pristopper er kun svært kortfattet vurdert. Regelrådet mener dette er en svakhet ved utredningen, skriver rådet som er kritisk på en rekke punkter:

Det burde vært grundigere vurdert om forslaget kan påvirke etterspørselen for bedrifter som leverer produkter og tjenester innen energieffektivisering.

Departementet har ikke vurdert alternative ordninger til norgespris.

Det burde vært vurdert ordninger der husholdningene eksponeres for prissignaler og har insentiver til strømsparing.

Utredningen er for kortfattet og overordnet sett i forhold til hvor omfattende forslaget er.

Forslaget kan komme til å bremse teknologiutvikling som legger til rette for smartere strømstyring og energieffektivisering.

Fastpris og kontroll

– Med norgespris gir vi folk kontroll over strømprisen. Hvis det viktigste er å ha forutsigbarhet, kan en fast pris på 40 øre per kilowattime være et godt alternativ til strømstøtte, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han kunngjorde forslaget på en pressekonferanse med energiminister Terje Aasland av januar.

Regjeringen vil innføre en maksgrense på forbruk som omfattes av prisordningen. Dagens strømstøtteordning har et tak på 5000 kilowattimer per måned. I høringsrunden ber regjeringen om innspill på om grensen for norgespris skal reduseres til 3000 eller 4000 kilowattimer, eller beholdes på dagens nivå.

Siden forslaget ble fremmet i vinter, har det fått kritikk fra en rekke hold: Noen partier mener den ikke går langt nok, andre at den er feil innrettet. Både næringslivet, kraftselskaper, interesseorganisasjoner og den svenske avisa Expressen mener imidlertid at fastpris på strøm er et galt utgangspunkt.

Norgespris for næringslivet

Etter å ha trådt ut av regjering, gikk det ikke lang tid før også Senterpartiet lanserte sin kraftpolitiske strategi. Et nøkkelelement var nettopp norgespris for næringslivet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk langt i å si at Sp vil støtte regjeringens norgespris. Men han var tydelig på at også næringslivet og organisasjonslivet måtte inkluderes.

– Regjeringens løsning står i fare for å gi usikkerhet om arbeidsplasser og for lag og foreninger over hele Norge. Senterpartiet skal ta kraftigere grep om strømpolitikken slik at folk og næringsliv får lave og stabile strømpriser, sier leder Erling Sande (Sp) for Stortingets næringskomité i en kommentar til NTB om Regelrådets kritikk.