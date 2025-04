Pollensesongen nærmer seg: – Start medisinering nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rundt 1,5 millioner nordmenn sliter med pollenallergi, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Pollenforsker Hallvard Ramfjord oppfordrer allergikere til å følge godt med på varslingen den kommende tiden.

– Vi ser at modningen for bjørk på Østlandet og Sørlandet har kommet såpass langt at pollenspredningen vil starte i løpet av relativt kort tid – muligens allerede neste uke, sier Ramfjord.

Bjørk avgir store mengder pollen og kan derfor gi store plager og er for mange den eneste tresorten som gir allergisymptomer.

– De fleste allergimedisiner virker forebyggende, og personer med bjørkepollenallergi bør derfor starte med medisiner nå for å få best mulig effekt av behandlingen – dersom de ikke har startet allerede, oppfordrer NAAF.

Les også: Pollensesongen har blitt mer enn én måned lengre

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Les også: – Nå må vi diskutere om vi bør ha norske atomvåpen

Les også: Peggy Hessen Følsvik: – Sykelønna er politikk (+)