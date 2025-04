Oslo Børs endte i pluss etter turbulent dag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter mandagens nedgang på børser over hele verden som følge av den amerikanske presidentens tollinnføring, er det fremdeles en «ekstrem usikkerhet» som preger markedet.

Det sier investeringsstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea til E24.

Likevel klarte Oslo Børs å vende pilene oppover i løpet av tirsdagen, og Oslo Børs' tungvektere endte dagen med grønne tall:

Equinor steg 0,44 prosent, DNB endte opp 1,12 prosent og Kongsberg Gruppen steg 2,6 prosent. Dagens vinner blant tungvekterne er gassfraktrederiet BW LPG, med en oppgang på over 5 prosent.

Rundt stengetid var prisen på et fat nordsjøolje opp rundt 0,6 prosent siden stengetid mandag, til 64,7 dollar.

Til tross for frykten for prisstigning og brems i den økonomiske veksten som følge av Donald Trumps tollinnføring, var det grønne tall på de store børsene i Europa ved 16.30-tiden tirsdag. Både FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt er opp over 3 prosent, med henholdsvis 3,31 og 3,10 prosent.