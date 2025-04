Norge får økt tilstedeværelse i Ukraina: Åpner næringslivskontor i Kyiv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Denne avtalen skaper nye muligheter for næringslivet både i Ukraina og i Norge, sier Myrseth i en pressemelding.

I løpet av dagen har hun på vegne av Norge, som ett av landene i Det europeiske frihandelsforbundet (Efta), signert en modernisert frihandelsavtale med det krigsherjede landet.

Avtalen innebærer blant annet nye føringer om digital handel og bærekraftig utvikling, i tillegg til endringer i bestemmelsene om handel med varer og offentlige anskaffelser.

Med til Kyiv var også NHO-direktør Idar Kreutzer og Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Innovasjon Norge-kontoret skal fungere som et knutepunkt for norsk og ukrainsk næringsliv – blant annet for norske selskaper som har løsninger som svarer på Ukrainas gjenoppbyggingsbehov.

Ole Henæs, som er ansatt av Innovasjon Norges som landdirektør for Ukraina, er allerede på plass på det nyåpnede kontoret.

Også Efta-landene Liechtenstein, Island og Sveits signerte frihandelsavtaler med Ukraina tirsdag. Varehandelen mellom Efta og Ukraina nådde nesten 15 milliarder norske kroner i fjor.

Hovedimporten til Efta-statene var fett og oljer, edelstener, metaller, klær, møbler, madrasser og drikkevarer. Hovedeksporten til Ukraina var fisk og krepsdyr, farmasøytiske produkter, våpen og ammunisjon, i tillegg til kjøretøy og elektriske maskiner.