Mindreårig skadet i mulig knivstikking i Lillestrøm

Voldshendelsen fant sted ved busstasjonen på Skedsmokorset litt etter klokken 17.30 tirsdag.

– Ved ankomst fikk vi bekreftet at det var en mindreårig gutt. Han er på Ullevål sykehus. Litt uavklart skadegrad, men han får behandling for skader på sykehus, sier innsatsleder Torbjørn Eriksen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Gutten var ifølge avisen våken da han ble fraktet bort. Pårørende er varslet.

Den skadede gutten er foreløpig ikke avhørt, men politiet mener skadene mest sannsynlig er påført med kniv.

– Det er snakk om én gjerningsperson, som mulig er sett løpe fra stedet. Vi søker i området og tar vitneavhør som kan hjelpe oss med å få mer informasjon, sier innsatslederen til avisen.

I og med at den skadede gutten ikke er avhørt, og at gjerningspersonen ikke er pågrepet, er det for tidlig å si noe om hvorvidt det er en relasjon mellom de to, opplyser politiet.