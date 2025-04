Matias Faldbakkens forslag blir nasjonalt minnested etter 22. juli-terroren

Det kunngjorde juryleder Marianne Borgen under et arrangement i Kunstnernes Hus i Oslo.

Faldbakken får nå ansvaret for å lage det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet. I «En opprettholdelse» skal han gjenoppføre den store flytterammen i stål som ble bygget for å skjære ned og flytte Picasso-verket «Fiskerne» fra den revne Y-blokka, over til den nye A-blokka.

– Matias Faldbakkens vinnerforslag beskrives som en torgskulptur, som blir stående på bygulvet som et monument. Skulpturen skal bli et samlingspunkt for besøkende og danne et nytt byrom, en stor og åpen plass med rom for seremonier og minnehandlinger, skriver KORO i en pressemelding.

– Dette er en betydelig ære og enda større ansvar, sier Faldbakken selv til NRK.

Minnested etter 22. juli I Matias Faldbakkens forslag «En opprettholdelse» fylles flytterammen til Pablo Picasso-verket «Fiskerne» med en monumental mosaikk i stein. Motivet i mosaikken er hentet fra Utøya og Tyrifjorden, en tegning av en liten vadefugl og noen strå og kvister som speiler seg i vannet. Det skal være et kunstverk til de omkomne. Bildet er en grafisk illustrasjon. (Stefan Faldbakken / KORO/ Handout / Handout/NTB)

Tre finalister

I Faldbakkens versjon av kunstverket fylles flytterammen med mosaikk i stein, der motivet er hentet fra Utøya og Tyrifjorden. Dermed fungerer de to elementene som en bro mellom regjeringskvartalet og Utøya. Navnene til de 77 drepte skal også vises i skulpturen.

– Den skal oppleves som stor og insisterende. Den enorme vekten skal svare til vekten av det som skjedde, forklarer Faldbakken.

Faldbakkens verk «En opprettholdelse» var en av tre finalister i konkurransen. De to andre var verket «En minnelund for 22. juli» av Henning Sunde, Hanne Tyrmi og Rainer Stange, samt et forslag fra Raqs Media Collective.

KORO skal nå sammen med kunstneren utvikle forprosjektet, detaljplanlegge og forberede etableringen av minnestedet på Johan Nygaardsvolds plass i samarbeid med Statsbygg. Minnestedet skal etter planen stå ferdig i 2026, skriver Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i en pressemelding.

– Verdig vinner

– «En opprettholdelse» er et sterkt og modig svar på 22. juli og gir en fysisk manifestasjon av demokratiets sårbarhet og styrke. Riggen og mosaikken gir til sammen sterke referanser til de to terroråstedene: regjeringskvartalet og Utøya, sier Borgen.

– Jeg er glad for at juryen i dag har utpekt en verdig vinner til å utforme det nasjonale minnestedet etter 22. juli i regjeringskvartalet. Minnestedet blir et sted for å minnes de som ble drept i terrorangrepet, den lidelsen som ble påført de etterlatte, de overlevende og alle som ble berørt. Det blir et viktig symbol på at demokratiet vårt besto selv den mest alvorlige trusselen, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

