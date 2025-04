Kronen svekker seg kraftig – ekspertene tror på utsatt rentekutt

– Kronekursen ligger ganske mye svakere enn Norges Banks prognoser akkurat nå. Det er et såpass stort utslag at det på sikt kan få konsekvenser for inflasjonen her hjemme hvis det blir varig, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

– Norges Bank må ta hensyn til at inflasjonen fortsatt er for høy. Dette gir oss i alle fall ikke noe tidligere rentekutt, legger han til.

Handelsbanken venter at renten senkes først i september, til tross for global usikkerhet.

Tirsdag ettermiddag var euroen oppe i drøyt 12 kroner for første gang siden i høst. På samme tidspunkt handles dollaren til rundt 11 kroner. 100 svenske kroner er tirsdag ettermiddag 109 norske kroner.

Nordea Markets peker på at svak krone kan øke inflasjonen, som kan holde renten oppe – og det en god stund.

– Vi tror ikke det blir noe rentekutt i september, slik som dagens rentebane legger opp til. Kronen kan trekke opp prisveksten, og eksportsektoren kan dra opp den økonomiske veksten fordi den tjener på en svekket krone, sier makro- og valutastrateg Sara Midtgaard.