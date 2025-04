I dag kommer påtalebeslutning i saken mot terrorsiktede Arfan Bhatti

Statsadvokat Sturla Henriksbø og statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås vil være til stede under pressekonferansen, opplyser Oslo politidistrikt.

Det var natt til 25. juni i 2022 at Zaniar Matapour skjøt og drepte to menn og påførte ni andre skuddskader da han skjøt mot mennesker i og utenfor Per på Hjørnet og London Pub i Oslo sentrum. Han ble i fjor dømt til 30 års forvaring for terror.

Ytterligere fire personer er siktet i saken, blant dem islamisten Arfan Bhatti. Han og de tre andre personene nekter straffskyld.

Bhatti befant seg i Pakistan da Matapour skjøt mot utestedene, men ble i mai i fjor utlevert til Norge og har sittet varetektsfengslet siden.

I februar ble det kjent gjennom en fengslingskjennelse for Bhatti at Oslo statsadvokatembeter hadde sendt sin innstilling til Riksadvokaten, og at de mener at det bør tas ut tiltale.

I kjennelsen blir faren for at Bhatti skal kunne ødelegge bevis eller stikke av før saken kommer for retten: «At saken er sendt til Riksadvokaten med forslag om tiltale, er ikke til hinder for at det foreligger bevisforspillelsesfare».

– At Bhatti ved en unndragelse potensielt vil måtte være på flukt resten av livet, kan retten i lys av sakens alvor ikke se er egnet til å redusere faren for unndragelse. Retten viser i den forbindelse også til at statsadvokaten i oversendelsen til Riksadvokaten har tatt forbehold om å nedlegge påstand om forvaring med en tidsramme på 30, med 20 års minstetid, skriver domstolen.