– Har fått selvtillit og disiplin av sommerjobben

Dagsavisen skrev nylig at byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og sosialbyråd Julianne Ferskaug (V) har sendt brev til rundt 50 av de største næringsaktørene i Oslo, og bedt dem bidra til at flere unge i Oslo får en sommerjobb. Til gjengjeld har kommunen tilbudt seg å dekke halvparten av lønnsutgiftene.

Men ennå har ingen svart positivt på byrådets henstilling foran denne sommeren.

Sommerjobbprosjektet, hvor ungdom mellom 15 og 18 år kan få inntil tre ukers sommerjobb i kommunale etater eller private bedrifter, startet i 2018. I fjor søkte over 8.000 ungdom på sommerjobb. Drøyt 4.000 fikk jobb. Men kommunen vil at enda flere skal få erfaring med yrkeslivet, og derfor gikk de ut og etterlyste arbeidsgivere.

Maling og rydding

På Tøyen Torg i Oslo møter Dagsavisen flere ungdommer som har fått sjansen gjennom kommunens sommerjobbprosjekt. Zain (17) og Lana (13) er to av dem. De har i ettertid også fått deltidsjobb etter skolen.

– Hadde det ikke vært for sommerjobbene ville jeg vel bare gått rundt i området og ikke gjort noen verdens ting, sier Zain.

Han var 14 år gammel da han fikk sin første sommerjobb gjennom Oslo kommune og Bydel Gamle Oslo.

---

Ferie- og deltidsjobbsatsingen

I byrådserklæringen er det et mål å øke antallet ferie- og deltidsjobber for unge, i samarbeid med næringslivet og frivillige.

For 2025 budsjetteres det med 54,4 millioner ferie- og deltidsjobber som fordeles til bydelene og Velferdsetaten.

Den byomfattende sommerjobbsatsingen startet i 2018.

Hovedmålgruppen er unge som går på ungdoms- og videregående skole.

Av de 8.500 ungdommene som søkte i fjor fikk ca. halvparten tilbud jobb om en ferie- eller deltidsjobb.

Oslo kommune har utviklet en modell som gjør det lett for næringslivet å være med på et spleiselag og betale deler av lønna.

Ungdommene rekrutteres til jobbene i en reell jobbsøkersituasjon. Jobbene lyses ut, ungdommene må søke innen fristen og intervjues.

Bydelene og politiet melder tilbake at uro i ungdomsmiljøene er mindre i de periodene unge er engasjert i feriejobber.

---

– Da jobbet jeg med å gjøre klar barnehager, slik at de skulle være klare til etter sommeren. Vi drev med maling, rydding og vasking, sier han.

– Hva har det betydd for deg å ha en jobb, og tjene egne penger?

– Først og fremst har det vist meg at jeg har mer disiplin enn jeg trodde jeg hadde. Det har også gitt meg mer selvtillit, gjort meg mer selvstendig, og det har også gitt meg en ny identitet, sier han.

Sommerjobben, og det å tjene egne penger har gitt mersmak, og nå har han en deltidsjobb i UngJobb Crew i Bydel Gamle Oslo.

– Vi er 25 stykker som jobber med dette, og vi drar rundt på ulike oppdrag, som å passe barn for bydels-mødrene, eller rigge opp for feiringer som Id og Ramadan, sier han.

17-åringen går i dag i 2. klasse på Hersleb videregående skole, og har fremtidplanene klare.

– Jeg har lyst til å ta lektorstudiet, sier han med et smil.

UngJobb

13 år gamle Lana har ikke søkt på sommerjobb i år, men har allerede en deltidsjobb gjennom Bydel Gamle Oslos «Ungjobb». UngJobb er et sysselsettingstiltak som tilbyr sommerjobb og deltidsjobb for unge. Ungdom i alderen 13-23 år kan jobbe både i grupper med egen arbeidsleder, eller utplassert på ordinære arbeidsplasser.

– Jeg så oppslag om UngJobb på skolen min, så jeg søkte og ble kalt inn til intervju. Og så fikk jeg jobb. Nå jobber jeg på Ensjøtunet Omsorg +, sier hun stolt.

– I den jobben har jeg lært å samarbeide, jeg har fått bedre disiplin, og jeg har blitt bedre til å snakke med gamle folk. I jobben har jeg hjulpet dem, og hørt på hva de vil, sier hun.

Vera Norderud Bohlin (16), Cora Williams Peterson (16) og Emilia Zangene Skärgård (17) er også engasjert i UngJobb, hvor de jobber med å lage innhold til sosiale medier.

Vera Norderud Bohlin (fra venstre), Cora Williams Peterson og Emilia Zangene Skärgård. (Tom Vestreng)

– Det er veldig gøy, og vi får gjøre mye forskjellig. Hver mandag har vi redaksjonsmøte, der vi planlegger hva vi skal gjøre den uken, sier jentene.

– I dag var vi med til Thon Hotel Opera i Bjørvika, hvor vi møtte og intervjuet byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V). Det var veldig gøy, sier jentene, som skal legge ut videointervjuet på TikTok.

Hotelljobb

Oslo kommune sliter altså med å få flere bedrifter til å gi unge sommerjobb, men Thon Hotel Opera i Bjørvika, derimot, ser verdien i prosjektet. De har god erfaring med å ta imot unge arbeidere om sommeren.

– Det var egentlig Bjørvikaforeningen som satte oss på sporet av Sommerjobbprosjektet til Oslo kommune. Og jeg må oppriktig si at vi syntes dette opplegget var interessant, at vi gjerne ville være med på dette, og at vi ville legge litt rammer rundt hvordan dette skulle være, sier konserndirektør hotell og restaurant i Thon-gruppen, Morten Thorvaldsen, til Dagsavisen.

– Det sa Bjørvikaforeningen klart ja til. For oss er det veldig positivt å kunne tilby sommerjobb til ungdommen i nærmiljøet, sier han.

For oss er det positivt å samarbeide med kommunen om å sysselsette ungdom som har ferie fra skolen. — Morten Thorvaldsen, konserndirektør hotell og restaurant i Thon-gruppen

Han mener at opplegget er så bra at han ønsker å ta det videre til andre Thon-hoteller rundt om i landet.

– For oss er det positivt å samarbeide med kommunen om å sysselsette ungdom som har ferie fra skolen. Det er viktig at vi som arbeidsgivere byr på oss selv, og at vi kan vise kommunen at vi er en god samarbeidspartner som ønsker å gjøre det sosiale på en god måte, lære opp unge mennesker, og vise dem at arbeidslivet ikke er som å sitte på skolebenken, sier han.

Mange arbeidsoppgaver

– Hva slags arbeidsoppgaver kan dere tilby på hotellet?

– Det er mye. Man kan være i frokostsalen, man kan få lov til å være kokk, stuepike, jobbe i konferanseavdelingen, eller læres opp til å jobbe i resepsjonen, sier konserndirektøren.

Hotelldirektør ved Thon Hotel Opera, Marte Sæther, er godt fornøyd med ungdommene de har hatt, og synes de gjør en veldig god jobb på hotellet.

– Første året, som var et prøveprosjekt, hadde vi tre ungdommer her. I fjor var det 11, og i år er planen å ta inn 12, sier hun til Dagsavisen.

– Ungdommene føler en stolthet av å kunne jobbe her. De får uniform, de er i kantina sammen med de andre ansatte, og ikke minst de får lønn. Det å kunne si til venner at de har en jobb å gå til, er stort for mange. Så tilbakemeldingene vi får er veldig positive, sier hun.

Drømmen vår er at dette skal kunne være en inngangsbillett til reiselivet. — Marte Sæther, hotelldirektør Thon Hotel Opera

– Hvor mange har fått tilbud om å fortsette å jobbe her ut over tre uker om sommeren?

– Av de vi har hatt er det tre stykker som fortsatt har et arbeidsforhold her. Drømmen vår er at dette skal kunne være en inngangsbillett til reiselivet. Og så er dette kanskje en gyllen mulighet til å nå ut til de beste ungdommene. Nå ut til de vi ikke ville nådd ut til ellers, sier hun.

– Er det andre Thon-hoteller i Oslo som er med på dette?

– I fjor var det noen til som meldte seg, og målet på sikt er at alle Thon-hotellene i Oslo skal være med. Derfor kom vi med innspill til kommunen om hvor vi skal tilrettelegge for at dette skal fungere for alle hotellene, sier hun.

Oppvask og servitør

Aisha Hodan (18) fikk sommerjobb på Thon Hotel Terminus gjennom kommunen i fjor sommer, og fikk senere tilbud om å fortsette da sommerjobben var over.

– Nå jobber jeg annenhver helg på hotellet. Jeg jobber i frokostsalen, både i oppvasken og som servitør. Normalt fra sju om morgenen til 12.00, sier hun.

Som student passer det henne utmerket å jobbe i helgene.

Aisha Hodan. (Privat)

– Jeg håper også at jeg kan få andre oppgaver etter hvert, som for eksempel i resepsjonen, sier hun.

– Jeg har søkt på sommerjobb i år også, kanskje mest for å få erfaring i andre yrker. Men jobben på Thon Hotel Terminus skal jeg fortsatt ha, sier hun, og legger til at det kan friste å ha en yrkeskarriere innen hotellfaget.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg er godt fornøyd med ordningen, men håper at andre bedrifter i Oslo vil følge i Thons fotspor.

– For oss er det veldig verdifullt å ha en slik samarbeidspartner som Thon Hotels. Det burde være en inspirasjon for flere. Samtidig er det viktig for oss å lytte til Thon, og de forslagene til forbedringer de kommer med, sier byrådslederen.

– Det er jo fantastisk viktig at ungdom får yrkes- og arbeidserfaring. Det er ikke det samme som å sitte på skolebenken. Og det følger med den stoltheten over det å ha sin første jobb, samtidig som de kan tjene penger, noe som kan gi smaken på yrkeslivet, sier Eirik Lae Solberg.

Jeg tror at grunnen til at ikke flere arbeidsgivere er med på dette, er at de ikke er kjent med hvor lukrativt dette er. — Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder

– Det er utrolig kult at Thon har oppdaget, og benytter seg av dette Kinderegget, som dette jo er, sier sosialbyråd Julianne Ferskaug til Dagsavisen.

– Jeg tror at grunnen til at ikke flere arbeidsgivere er med på dette, er at de ikke er kjent med hvor lukrativt dette er. De får anledning til å teste ungdommen, med kommunen som arbeidsgiver, hvor vi tar ansvar for hele ansettelsesprosessen, og de administrative tilknytningene, sier hun.

Bjørvikaforeningen

Bjørvikaforeningen er en kultur- og næringsforening i Bjørvika, med 24 medlemsbedrifter og 9.000 ansatte.

– Kommunens sommerjobbprosjekt er en gullgruve for alle virksomheter i Oslo til å kunne teste ut og benytte seg av ung arbeidskraft. Det er utrolig inspirerende å få inn disse unge, sier daglig leder i Bjørvikaforeningen, Ida Gravdal Haldorsen til Dagsavisen.

– Det vi ofte gjør, er å utvikle prosjekter med medlemmene i Bjørvikaforeningen, i dialog med Oslo kommune, som passer for å kunne få til ansettelsen. UngCrew, som Zain jobber i, er et eksempel på nettopp det, hvor MUNCH, Deichman og Den Norske Opera & Ballett står for opplæring og flere oppdrag, sier hun.

Direktør Thon Hotel Opera, Marte Sæther (fra venstre), byrådsleder Eirik Lae Solberg, daglig leder Bjørvikaforeningen, Ida Gravdal Haldorsen, konserndirektør hotell og restaurant i Thon-gruppen, Morten Thorvaldsen og byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug. (Tom Vestreng)

Hennes tips til andre bedrifter er å ta et møte med kommunen for å legge frem hva som er mulig og hvilke barrierer virksomheten har, slik at de kan komme med løsningsforslag.

Dette er en gullgruve for alle virksomheter i Oslo til å kunne teste ut og benytte seg av ung arbeidskraft. — Ida Gravdal Haldorsen, Bjørvikaforeningen

– Sammen med kommunen har vi fått muligheten til å tilpasse jobber og rammer til våre behov. Thon Hotels, med Morten og Marte i spissen, har gjort dette på eksemplarisk vis. De har begynt med en pilot her i Bjørvika som har vokst år for år i samarbeid med oss og Oslo kommune. Måten Thon jobber på her, er virkelig et eksempel til etterfølgelse, sier hun.

– I Bjørvika har virksomheter ansatt unge for blant annet å forske og hente innsikt, utvikle prosjekter, programmere innhold og arrangementer, jobbe i butikk og på restaurant, flytte og drive med vedlikehold, gjøre vaktmestertjenester og ha vertskapsroller. Du kaster bort penger om du ikke tester ut UngJobb, sier hun henvendt til andre bedrifter.

Mange som får sommerjobb og deltidsjobb får det gjennom bekjentskaper og venner av venner eller foreldre.

– Men her har vi også mulighet til å nå ungdommer som kanskje ikke har de kontaktene, og som nå får sjansen til å vise seg frem for en arbeidsgiver, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Et annet poeng er at de unge får brukt den positive energien sin i jobb, i stedet for å gå rundt og henge hele sommeren og ikke ha noe å gjøre. De kan lett bli ofre for kyniske kriminelle eller havne i dårlige miljøer. Sommerjobb betyr at de kan bruke energien på noe som er positivt for samfunnet, avslutter byrådsleder Eirik Lae Solberg.

