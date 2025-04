FHI: Fortsatt høye selvmordstall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er så langt registrert 535 selvmord hos menn og 192 hos kvinner i 2024, ifølge tallene fra FHI.

Halvparten av de som begår selvmord, er under 47 år.

Det var 17 flere selvmord i 2024 enn året før. Selvmordsraten fortsetter å øke litt.

– Ettersom befolkningen øker over tid, må vi først og fremst se på selvmordsraten for å finne den reelle utviklingen i selvmordstallene. Ser man på raten (antall selvmord per 100.000 innbyggere) har denne ligget ganske stabilt de siste 20 årene, skriver FHI.

De foreløpige tallene for 2024 viser en selvmordsrate på 13,2, den høyeste siden årtusenskiftet, men omtrent som i 2018 (12,9) og i 2023 (13,0).

– Det betyr at trenden med svakt økende selvmordstall vi har sett de siste årene, fortsetter, sier overlege Marianne Strøm i FHI.