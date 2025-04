Bhatti tiltalt for medvirkning til terrorangrepet i Oslo i 2022 – pekes ut som hovedmannen

– Etter påtalemyndighetens syn var Bhatti hovedmann bak angrepet.

Det opplyste statsadvokat Sturla Henriksbø på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sammen med statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås.

Det var natt til 25. juni i 2022 at Zaniar Matapour skjøt og drepte to menn og påførte ni andre skuddskader da han skjøt mot mennesker i og utenfor Per på Hjørnet og London Pub i Oslo sentrum. Han ble i fjor dømt til 30 års forvaring for terror.

– Påtalemyndigheten mener at angrepet fant sted etter felles planlegging, bistand og støtte fra Bhatti. Han skal ha bistått i anskaffelsen av våpen og forsøk på å opprette kontakt med terrororganisasjonen IS for at de skulle påta seg ansvaret for handlingen, forklarer statsadvokat Henriksbø.

Bhatti befant seg i Pakistan da Matapour skjøt mot utestedene, men ble i mai i fjor utlevert til Norge og har sittet varetektsfengslet siden da.

Tiltalt for flere forhold

Bhatti er også tiltalt for forsøk på å inngå en avtale om ytterligere terrorhandlinger i Norge og Pakistan, opplyser Henriksbø. Planene skal ha omfattet selvmordsangrep, angrep mot Jens Stoltenberg (Ap) og planer om å kidnappe norske journalister i Pakistan.

– Det er et sentralt bevis i saken mot Bhatti, disse chattene og meldingsutvekslingene mellom Arfan Bhatti og det han trodde var en IS-leder, men som var en agent for etterretningstjenesten, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås til TV 2.

Tre andre har også vært siktet for medvirkning til angrepet.

For to dem av, begge menn er bosatt i Norge, er saken henlagt på bevisets stilling, opplyser statsadvokatene. Den siste siktede, en kvinne, er fremdeles siktet for medvirkning til grov terror og tilslutning til en terrororganisasjon. Saken mot henne er ikke ferdig etterforsket, men hun oppholder seg i dag i Syria.

Henriksbø sa på pressekonferansen at det kan bli aktuelt å be om forvaring også for Bhatti.

Ikke erkjent straffskyld

Arfan Bhattis forsvarer, John Christian Elden, sier at han er overrasket over at hans klient blir tiltalt for medvirkning til terror etter 25. juni-angrepet.

– Bhatti hadde regnet med at dette ikke skulle ende med en tiltalebeslutning. Han har ikke erkjent straffskyld for medvirkning til terrorhandlingen og mener altså at han og Matapour ikke har hatt kontakt forut for handlingen som gjør at dette kan være medvirkende, sier Elden til pressen etter at tiltalen ble kjent.

Lederen for Støttegruppa 25. juni, Espen Evjenth, ser det som en lettelse at Bhatti tirsdag ble tiltalt for medvirkning til terrorangrepet.

– Vi forventet en tiltale mot Bhatti, men det er en lettelse at beslutningen nå er tatt. Det betyr at også han må svare for sin rolle i terrorangrepet i en rettssak, sier Evjenth, som overlevende angrepet.