«Team Pølsa-Syver» satte Spleis-rekord: 19 millioner til forskning

– Tenk hva vi har fått til sammen! Det er helt utrolig. Håpet er større nå takket være alle dere, og forskningen har fått en real boost.

Det skrev storfamilien til Syver Blindheim søndag kveld før innsamlingen ble avsluttet.

Familien opplyser at det gjennom Spleis, Vipps og andre kanaler har kommet inn til sammen 19.275.530 kroner søndag kveld, da det ennå var noen minutter igjen av innsamlingen.

Flere enn 50.000 givere har donert over 17 millioner kroner gjennom Spleis.

Pengene går til organisasjonen Kampen mot barnedemens. Professor Magnar Bjørås som leder forskningen for en behandling, sa til NRK tidligere at midlene gjør at de kan ansette flere og kjøpe inn nytt nødvendig utstyr.

Syver Blindheim ble kjent gjennom NRK-serien «Team Pølsa» i vinter. 13-åringen ble blind i andre klasse, og har diagnosen JNCL – en sjelden og alvorlig sykdom som påvirker nervesystemet. Sykdommen fører etter hvert både til demens og motoriske vansker.

Serien følger seks ungdommer som lever med ulike kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser. Gjengen trenes av tidligere langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen.

