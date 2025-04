Stoltenberg om børsuroen: – Det minner litt om finanskrisen

Av Isabel Bech/NTB, Steinar Schjetne/NTB og Kenneth Kandolf Haug/NTB

– Det er dramatiske dager i verdensøkonomien. Dette er en uro verden ikke har sett maken til på mange år, sier Stoltenberg mandag.

Han møtte pressen etter at flere av verdens børser, også her hjemme, har falt kraftig.

Han viser blant annet til fallet i oljefondet, som eier mange aksjer, og sier at Norge må beholde roen.

– Verdien av det norske pensjonsfondet faller. Det som da er viktig, er å beholde roen og styre trygt gjennom dette. Istedenfor å begynne å selge aksjer i 2008, økte vi investeringen. Dette er blant de mest lønnsomme investeringene som Norge noen gang har gjort, sier han.

Minner om finanskrisen

Det er også viktig å komme innenfor EU tollsatser, understreker Stoltenberg.

– Norge kan ikke oppheve det som skjer ute i verdensøkonomien, men vi kan skjerme oss ved å holde orden i norsk økonomi og jobbe med EU for å komme innenfor de tolltiltakene de måtte vedta, sier Stoltenberg.

Dagens situasjon minner om finanskrisen, mener han.

– Det er den samme dramatikken og de samme voldsomt fallende endringene i aksjekurser, sier finansministeren.

Han understreker at det er en viktig forskjell mellom krisen i 2008 og fallet i dag.

– Finanskrisen i 2008 ble utløst av en krise i bankvesenet, dette er utløst at politisk fastsatte tollsatser. Etter et tiår med reduserte tollsatser og mer handel har USA med et pennestrøk økt tollsatsene tilbake til nivåene vi så for hundre år siden, tilbake til mellomkrigstiden. Det slår rett inn i økonomien, sier han.

Økt toll gir økte kostnader

Hvor langvarig krisen blir, avhenger av hvor lenge tollsatsene er der.

– Hvis de er varige, og det er det en fare for, så tror jeg det er litt for tidlig å si om det blir nedgang i verdensøkonomien. Men det blir etter alt å dømme lavere vekst og først og fremst økte kostnader. Vi må også regne med lavere investeringer. Og så blir ting dyrere, sier Stoltenberg.

– Det varige effekten av økt toll er økte kostnader, påpeker han.

