Solberg etter Trump-uro: – Mulig å nå fram med norske synspunkter

– Min erfaring som statsminister i Norge gjennom Donald Trumps første periode, var at det er mulig å nå fram med norske synspunkter og vår virkelighetsforståelse, også overfor en Trump-ledet amerikansk administrasjon. Nøkkelen var tydelig kommunikasjon og konkrete eksempler som viste hvordan samarbeidet tjener både norske og amerikanske interesser, sier Høyre-leder Erna Solberg i en pressemelding.

– Den jobben må nå gjøres igjen. Denne gangen med enda større styrke, sier hun videre.

Solberg hadde samtaler med Trump i Det hvite hus da hun som statsminister var på besøk i Washington D.C. i 2018 under hans første presidentperiode.

Trump har ilagt Norge en toll på 15 prosent fordi han mener at USA har et handelsunderskudd med Norge.

Solberg sier at statistikk likevel viser at det er Norge som har et handelsunderskudd mot USA og mener det er viktig å få fram de reelle tallene.

– Dette er avgjørende å få fram, all den tid tollsatsene ser ut til å være basert på deres forståelse av handelsbalansen, sier Solberg.

