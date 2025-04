Pasientjournal til psykisk sykt barn ble borte

En pasientjournal fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Stavanger universitetssjukehus forsvant i posten i løpet av høsten 2023, skriver Aftenposten.

Moren til barnet hadde bedt om kopi av journalen. Sykehusets dokumentavdeling sendte journalen i posten uten sporing.

Som hovedregel skulle den ikke vært sendt, men hentet fysisk.

– Vi kan ikke redegjøre for hva som har skjedd etter at vi sendte journalen til Dokumentavdelingen. Det skjedde noe galt i postgangen som gjør at vi dessverre ikke vet hvor Bup-journalen er blitt av, sier Lars Conrad Moe, klinikkleder for psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, til Aftenposten.

Sykehuset vet ikke om journalen ble borte etter den ble hentet av Posten, eller om den aldri ble sendt fra sykehuset.

Stavanger universitetssjukehus varslet Datatilsynet om hendelsen først etter 84 dager, ikke innen fristen på tre døgn.

– Vi burde varslet Datatilsynet umiddelbart da vi ble kjent med at journalen er borte, sier Moe.

Moe sier klinikken nå har forbedret rutinene sine.

