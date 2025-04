Norsk regissør vant prestisjetung britisk teaterpris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arbo vant søndag regiprisen for teaterstykket «The Years», basert på romanen til nobelprisvinner Annie Ernaux, skriver NRK.

Hun er den sjette kvinnen som vinner regiprisen.

Stykket ble satt opp på Almeida Theatre i London. Skuespiller Romola Garai vant for beste kvinnelige birolle. I takketalen kalte hun Arbo et geni som «setter alle kvinners liv på scenen», skriver The Guardian.

Arbo (39) studerte i Nederland og har regissert flere stykker her hjemme, blant annet Hærmennene på Helgeland ved Nationaltheatret i Oslo og Peer Gynt ved Hålogaland Teater i Tromsø.

