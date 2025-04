Nær halvparten av nordmenn tror det skjer russisk sabotasje i Norge i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

30,8 prosent tror ikke på russisk sabotasje i Norge i løpet av året, viser undersøkelsen InFact har gjort for Nettavisen. 24,5 svarer «vet ikke».

PST fastslo i sin trusselvurdering at det er økt sannsynlighet for at de russiske etterretningstjenestene vil forsøke å utføre sabotasjeaksjoner i Norge.

– Slik verden er i dag, er kanskje ikke disse tallene fra målingen så overraskende, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til avisen.

Han understreker at PST ikke ønsker at folk skal være redde eller bekymret.

Både PST og politiet får inn mange tips fra publikum. Hittil i år har det ikke vært noen bekreftede tilfeller av sabotasje mot mål i Norge.

– Det finnes mistenkelige hendelser som vi undersøker. Enkelte ganger finner vi ikke tilstrekkelige svar når vi etterforsker mistenkelige hendelser. Andre ganger er det helt andre årsaker som ikke har noe med sabotasje å gjøre, sier Bernsen.

– Vi ønsker en generell årvåkenhet i samfunnet, men enkeltpersoner trenger ikke å frykte dette, sier han.

Ifølge undersøkelsen er det flere menn (50,4 prosent) som tror det vil skje russiske sabotasjeaksjoner, mens to av fem kvinner (39,1 prosent) tror det samme.

Den landsdekkende meningsmålingen ble gjennomført 1. april 2025 med 1081 respondenter. Feilmarginen varierer fra 1,1 til 3 prosentpoeng.

