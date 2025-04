Konkurransetilsynet etterforsker veterinærklinikker for ulovlig samarbeid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Der tok de beslag i «relevant materiale», skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding der de ikke spesifiserer hvilke klinikker det er snakk om.

– Konkurransetilsynet undersøker om det har foregått et ulovlig samarbeid mellom veterinærklinikker i strid med konkurranseloven, og har derfor gjennomført en uanmeldt kontroll for å få avkreftet eller bekreftet mistanken om dette, sier nestleder i avdeling for mat, handel og helse Magnus Friis Reitan.

Les også: Ser ikke til Sverige – vil ikke granske veterinærpriser (+)

Les også: Aleksander laget nettside for sammenligning av veterinærpriser

Les også: Bruker én million kroner på veterinærbehandlinger (+)

Les også: Veterinærstudiet: – Gutta blir utkonkurrert når opptaket kun er basert på karakterer