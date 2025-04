DSB ber kommunene skjerpe seg om beredskap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er svært positivt at 80 prosent av kommunene som har besvart denne undersøkelsen har et beredskapsråd på plass. Men rådene bør brukes mer aktivt – ikke bare i planarbeid, men også når krisen faktisk oppstår, sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør i DSB.

80 prosent av kommunene har altså et kommunalt beredskapsråd, ifølge DSBs kommuneundersøkelse for 2025, men kun rundt 30 prosent bruker det under faktiske hendelser.

Også på andre områder, som risiko- og sårbarhetsanalyser og krisekommunikasjon, er det mange kommuner som er under pari.

– Kommunene gjør en viktig jobb og tar beredskap på alvor, men vi må hele tiden jobbe for å tette hullene. Det er summen av mange små forbedringer som gjør at samfunnet står stødigere når det virkelig gjelder, sier Longva.

Les også: – Å bestride en sykmelding er mistillit mot legestanden

Les også: Sanitetskvinnene: – Sykefraværet må forstås i et kjønnsperspektiv (+)