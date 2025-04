Børsuro og oljefond-tap – slik vil det ramme Norge

– Utviklingen kan føre til økt arbeidsledighet i Norge på grunn av mindre etterspørsel av arbeidskraft. Og det er jo de som mister jobben og blir helt arbeidsledige som dette vil ramme hardest, sier Ragnar Torvik til Dagsavisen.

Han er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU og leder regjeringens finanspolitikkutvalg.

Børser verden rundt har hatt blodrøde tall siden president Donald Trump kunngjorde nye og sterkt økte tollsatser 2. april. Også oljeprisen er preget.

Da vi snakket med Torvik mandag, var hovedindeksen på Oslo Børs svekket med rundt 5 prosent, oljeprisen nede i 63 dollar – et fall på 15 prosent siden nyttår – og oljefondets verdi redusert med rundt 2.000 milliarder kroner, mer enn 10 prosent, i samme periode.

– Nå er vi inne i et ordentlig ruskevær på børsene, som er preget av sterk usikkerhet og frykt. Fryktindeksen var opp med 130 prosent i dag tidlig, sa DNB-sjef Kjerstin Braathen til NTB mandag.

Oljeprisen har gått ned den siste tiden. Illustrasjonsfoto. (Galina Sandalova/Getty Images)

Samtidig oppfordret finansminister Jens Stoltenberg til å beholde roen i det han mener minner om finanskrisen i 2008. Han avviste muligheten for å gå bort fra oljefondets regel om at 70 prosent av investeringene skal være i aksjer.

60 milliarder mindre å bruke

Oljefondet var mandag ettermiddag verdt cirka 18.000 milliarder kroner, som er et fall på cirka 2.000 milliarder siden nyttår.

– Det er veldig mye penger, konstaterer økonomiprofessor Ragnar Torvik, og forklarer konsekvensen:

– Det betyr at handlingsregelen på 3 prosent gjør at vi kan bruke 60 milliarder mindre per år. Det gjør at vi får en strammere offentlig prioritering framover dersom dette står seg. Skatteutvalgets rapport i 2022 anbefalte å redusere arbeidsskatten med 45 milliarder, som da var ansett som veldig mye. Nå har oljefondet altså tapt en god del mer enn det på tre måneder, poengterer Torvik.

---

Handlingsregelen

Handlingsregelen er en grense for bruk av penger fra Statens pensjonsfond utland (oljefondet) over statsbudsjettet. Pengene i fondet kan bare overføres til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget.

Bruken av fondspengene skal over tid følge forventet realavkastning av fondet, anslått til 3 prosent.

Hensikten med retningslinjene er å bevare realverdien av fondet, slik at pengene kommer til nytte også for framtidige generasjoner.

I tillegg legger regelen til rette for en gradvis innfasing av oljeinntektene i norsk økonomi.

Kilde: Regjeringen.no

---

Han mener Norge er rammet av en dobbel oljesmell, ved at oljefondets verdi har rast samtidig med en stor reduksjon i løpende inntekter fra olje.

– Verdien på alt går ned. Aksjekursen går ned, inntektene går ned og det samme gjelder produksjon og økonomisk aktivitet. Dermed faller også etterspørselen etter olje, sier Torvik.

Også den norske krona har gått på det han kaller en dobbel smell. Mot amerikanske dollar var krona per mandag ettermiddag sterkere nå enn for et års tid siden, men svekket med 5 prosent bare siden 2. april, viser eksperten til.

– Det er en stor endring på kort tid. I usikre tider flykter markedet fra små valutaer til store – også når oljeprisen går ned, forklarer Torvik.

Mot nedgangstider

Oljefondssjef Nicolai Tangen forteller til NTB at de har stresstester som viser at oljefondet kan få et verdifall på så mye som 40 prosent i et scenario med en mer fragmentert verden.

– Det er viktig å minne om at fondet er en langsiktig investor som kan stå gjennom perioder med store svingninger, sier Tangen.

Ragnar Torvik mener det nå er overhengende fare for at verdensøkonomien går inn i nedgangstider.

– Det bidrar til å redusere verdiskapning, gir lavere inntekter og lavere økonomisk aktivitet. Det rammer til slutt oljeprisen, som nå er nede i 63 dollar. Det er altså 30 prosent lavere enn for ett år siden og 15 prosent lavere enn ved nyttår. Det er også en stor endring på ganske kort tid, sa Torvik mandag.

Hovedindeksen på Oslo Børs raste mandag morgen, med en verdensøkonomi i fritt fall. (Erik Flaaaris Johansen/NTB)

En viktig faktor, påpeker økonomiprofessoren, er Asia, som over tid har hatt en sterk økonomisk vekst. Asia startet denne uka med børsras som følge av toll, uro og panikk.

– Asia har lite olje selv. Det betyr at når Asia vokser og går bra, så er det bra for oljeprisen, som går opp. Asia vil nok svare på handelskrigen Trump har tatt initiativ til, og dersom tollsatsene fortsetter å øke verden over vil økonomien gå ned. Det samme vil oljeprisen. Det rammer Norge, som har pumpet opp mye olje, solgt utenlands og plassert gevinsten i oljefondet, forklarer Torvik.

– Økt sannsynlighet for rentekutt

Dersom den nåværende utviklingen fortsetter, blir det nedgangstider for oljefondet og en påtvunget tøffere prioritering i norsk politikk, ifølge Torvik.

– Så vil vi samtidig få et større behov for å bruke penger. Med større arbeidsledighet, må Norge betale mer arbeidsledighetstrygd og får mindre inn som skattepenger. På lengre sikt tror jeg at vi uansett må prioritere litt annerledes og hardere, og for eksempel ikke bruke 35 milliarder, som er antydet, på dyr energi som flytende havvind, sier han.

600.000 norske arbeidsplasser er i eksportnæringer, som Donald Trumps handelskrig vil ramme direkte i størst grad.

Norges våpen i handelskrigen – ikke i kamp med andre, men for å beskytte egen økonomi – er rentenivået, trekker eksperten fram. Nåværende utvikling taler for et rentekutt ved neste mulighet i juni, mener Torvik:

– Dersom det fortsetter å gå dårligere med økonomien, er det mer sannsynlig at Norges Bank vil senke renta. Det vil være et virkemiddel for å øke folks kjøpekraft, noe som igjen vil dempe fallet i økonomisk aktivitet. Det vil ikke være nok til å snu det økonomiske fallet, men det er et våpen mot nedgangstider på den måten at det kan bremse virkningene av fallende økonomi. Jo flere sentralbanker som senker renta i ulike land, jo bedre vil det kunne bidra til å kjøle ned de negative virkningene.

Donald Trump er tilbake i maktens korridorer i Det hvite hus. (Manuel Balce Ceneta/AP)

– Hva om alt snur brått og pilene peker oppover igjen?

– Vi vil kunne unngå nedgangstider hvis man globalt blir enige om at handelskrig er ufornuftig for alle parter.

– Det må vel bli «alle» utenom USA, slik det ser ut nå?

– Vi kan jo se for oss at det blir enighet om frihandel mellom Europa og Asia – med tollmurer mot USA. Men det beste er å få med USA på at handelskrig rammer alle negativt, slutter Torvik.

PS! Mandag ettermiddag ble en rådgiver av Donald Trump sitert av CNBC på planer om en 90 dagers tollpause. Dette var nok til å snu pilene på den amerikanske børsen og i flere andre land. Da påstanden kort tid etterpå ble tilbakevist av Det hvite hus, raste både børsene og oljeprisen igjen nedover.

