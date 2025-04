Ap sikrer flertall på Stortinget for å prisjustere studiestøtten

– Det er en stor politisk seier, og jeg vil gi honnør til NSO, AUF og de andre ungdomsorganisasjonene som har løftet dette fram, sier utdanningspolitisk talsperson Lise Selnes (Ap) til Khrono.

Arbeiderpartiets vedtak betyr at det nå er flertall på Stortinget. Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte å knytte studiestøtten til 1,5 G. SV gikk enda lenger og vedtok å knytte studiestøtten til 2 G, mens Venstre har vedtatt å knytte den til 1,5 G.

Partiene har 97 av 169 representanter på Stortinget.

Leder Kaja Ingdal Hovdenak i Norsk Studentorganisasjon (NSO) sier at vedtaket er historisk.

– Det har vært en utrolig viktig kampsak for studentbevegelsen, og at Ap som et styringsparti lytter til oss, er utrolig viktig. Vi skulle gjerne sett at studiestøtten ble satt litt høyere, for eksempel 1,5 G, men det er et stort steg i riktig retning.

Organisasjonen har lenge kjempet for at studiestøtten skal være på 1,5 G, tilsvarende 186.042 kroner. I dag er studiestøtten 166.859 kroner.

Studentene må allikevel smøre seg med tålmodighet fram til neste stortingsperiode.

– Det krever nok et valg å få dette på plass. Fram til et nytt stortingsvalg jobber vi ut ifra det forrige partiprogrammet. Samtidig diskuterer vi hvordan dette kan løses, sier Selnes.